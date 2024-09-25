الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون بشأن النووي ويجب معاقبة إسرائيل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب ودعا إلى إنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم في لبنان وغزة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، انتقد بزشكيان إسرائيل قائلا إنها "ارتكبت إبادة جماعية في غزة" وإن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورا.

وأكد أن إسرائيل "هُزمت في غزة ولن تتمكن أي كمية من العنف الوحشي من استعادة أسطورة قوتها التي لا تقهر". واعتبر أن ما وصفه بإرهاب الدولة الإسرائيلي في لبنان لا يمكن أن يمر دون رد.

ونوه الرئيس الإيراني إلى أن طهران دافعت عن نفسها ولم تحتل أراضي الآخرين، وقال إن "إسرائيل هي التي اغتالت علماءنا ودبلوماسيينا وحتى ضيوفنا على أرضنا".

وأضاف "نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف". وأشار إلى أن "إيران لم تبدأ حربا قط بل دافعت عن نفسها ببسالة ضد العدوان الخارجي"، وفق تعبيره.

وأكد برشكيان "نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة.. وتعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".

الملف النووي

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده على استعداد للتعامل مع المشاركين بالاتفاق النووي إذا تم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل وبحسن نية، وفق تعبيره.

واعتبر بزشكيان أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق النووي "أظهر نهجا سياسيا محفوفا بالتهديد". وأكد أن العقوبات لا تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب وإنما جريمة ضد الإنسانية.

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتهامات الغرب لطهران بدعم روسيا في الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.