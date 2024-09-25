الخارجية السودانية: البرهان يلقي غدا "خطاب السودان" من نيويورك

كشف وزير الخارجية السوداني حسين عوض عن لقاءات جرى ترتيبها بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وأخرى مع عدد من رؤساء الدول في نيويورك، بالإضافة لبعض الفعاليات الخاصة بالسودان.

ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إلى نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، وسيلقي خطاب السودان الخميس 26 سبتمبر/أيلول.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال وزير الخارجية السوداني إن الاجتماعات من المقرر عقدها مع مسؤولين في الخارجية الأميركية، ومجلس الأمن القومي الأميركي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف الوزير أن خطاب البرهان سيتناول قضية السودان الداخلية والحرب المفروضة على البلاد، ومخاطبة دول العالم بالتعامل مع السودان كدولة مستقلة، وعدم تفسير ما يجري على أنه حرب داخلية، "بل هي حرب خارجية إقليمية بأبعادها المختلفة، ومفروضة على السودان".

وتابع أنه آن الأوان لمخاطبة الضمير العالمي للوقوف مع الشعب السوداني في محنته"، لافتا إلى أنه عقد لقاءات مع نظرائه على هامش أعمال القمة، بحثت مجالات التعاون المشترك سياسيا واقتصاديا.

كما تحدث عن اللقاء الذي جرى بينه وبين وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي على هامش الدورة، بحثا فيه العلاقات الثنائية المتميزة.

وقال "ناقشت مع الوزير مجالات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب المفروضة على البلاد"، وأضاف "لقطر أيادٍ بيضاء على السودان في عدة مجالات".