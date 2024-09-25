الاستخبارات الأميركية تحذر ترامب من تهديدات إيرانية "حقيقية" باغتياله

أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذرت الرئيس السابق من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحددة" باغتياله.

وقالت الحملة -في بيان- إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إن هذه "الهجمات المتواصلة والمنسّقة" زادت "في الأشهر الأخيرة".

وسبق لإيران أن نفت اتهامات مماثلة خلال الصيف ووصفتها "بالخبيثة".

وفي منتصف أغسطس/آب، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف محاولات قرصنة عديدة استهدفت الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ورأت حملة ترامب الثلاثاء أن هذه "التهديدات" هي دليل على أن "النظام الإرهابي في إيران يحب ضعف كامالا هاريس ويخشى قوة الرئيس ترامب وتصميمه".

يشار إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب تعرض خلال الأشهر الأخيرة لما قيل إنهما "محاولتا اغتيال" نجا منهما.