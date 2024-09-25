الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر مستشفياتها ويعتقل العشرات بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، في حين اقتحم اليوم مدينة جنين شمال الضفة وحاصر مستشفياتها وسط اشتباكات مسلحة مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن اعتقالات أمس رفعت عدد المعتقلين في الضفة وحدها -بما فيها القدس المحتلة- إلى أكثر من 10 آلاف و900 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح البيان أن بين المعتقلين سيدة وأسرى سابقون، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال توزعت في غالبية محافظات الضفة الغربية وصاحبتها اعتداءات على المنازل وتهديدات لعائلات المعتقلين.

اقتحام واشتباكات في جنين

على صعيد متصل، اقتحمت اليوم قوة عسكرية إسرائيلية مدينة جنين بعدد من آلياتها، وحاصرت مستشفيات: جنين الحكومي، وابن سينا التخصصي، والأمل، قبل أن يدفع جيش الاحتلال بمزيد من القوات للمدينة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن جرافات عسكرية وصلت جنين ومحيط مخيمها، وشرعت بعملية تجريف وتخريب في البنية التحتية وأغلقت شوارع.

وأضافوا أن اشتباكا مسلحا اندلع بين عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وكانت كتائب القسام أكدت أن مجاهديها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية في حارة السمان بمخيم جنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع مزيد من قواته لمدينة جنين وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.