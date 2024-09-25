إسرائيل تهاجم 150 موقعا وحزب الله يقصف بعشرات الصواريخ صفد وحيفا ومقر الموساد

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم نحو 150 هدفا في لبنان منذ صباح اليوم ويواصل تنفيذ غارات هناك، مشيرة إلى أن الجيش هاجم لأول مرة بلدة في جبل لبنان شمالي بيروت على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود.

كما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات عدة استهدفت عشرات مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله، وتوزعت على عدد من القرى والمواقع في جنوب لبنان.

في المقابل، واصل حزب الله رشقاته الصاروخية صوب مناطق في الداخل الإسرائيلي حيث استهدف تل أبيب بصاروخ باليستي لأول مرة منذ بدء القصف المتبادل على طرفي الحدود في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الحزب إن الصاروخ، وهو من نوع "قادر1″، استهدف مقر قيادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بضواحي تل أبيب.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دفعة صاروخية "كبيرة جدا" استهدفت بلدات الجليل الأعلى.

40 صاروخا

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه صفد، إذ تأكد سقوط قذيفة على الأقل في المدينة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مبنى سكنيا محصنا في صفد أصيب إصابة مباشرة واندلعت فيه النيران دون وقوع إصابات.

وذكرت سلطة الإطفاء الإسرائيلي أن 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

كما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان صفد البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة.

وبثت منصات إسرائيلية مشاهد توثق انفجارات في سماء شمال إسرائيل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية اعتراض 5 قذائف أطلقت على منطقة زخرون جنوبي حيفا، وسقوط قذائف أخرى بمناطق مفتوحة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط في منطقة بات شلومو جنوب شرقي حيفا، وتظهر الصور الموقع الذي سقط فيه الصاروخ.

وقال حزب الله إنه قصف أيضا مستوطنة حتسور وقاعدة دادو العسكرية بعشرات الصواريخ "دفاعا عن لبنان وشعبه".

أفادت مراسلة #الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل.#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/g8W2TmVDQ8 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 25, 2024

غارات إسرائيلية

أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة السعديات في منطقة ساحل الشوف بجبل لبنان.

ونقل المراسل عن مصدر أمني لبناني قوله إن الغارة استهدفت محيط الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد ومنطقة الشوف.

وأضاف أن مقاتلة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مستودع في المنطقة تسبب باندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمؤسسات التجارية.

وقد فرضت قوى الأمن طوقا حول مكان الغارة وعملت على تسهيل حركة مرور السيارات بين العاصمة وجنوب لبنان.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان وشرقه.

واستهدفت الغارات بلدات عدة في بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا في الجنوب، وفي منطقة البقاع شرقا.

كما استهدفت محيط مدينة بعلبك وعددا من البلدات في شمال سهل البقاع وجنوبه.

وأفادت مراسلة الجزيرة بوصول عشرات الجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى رياق في البقاع جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية.

كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل الريحان، ومحيط مدينة صور، وبلدتي قبريخا وفرون جنوبي لبنان.

لأول مرة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على لبنان.. إطلاق صاروخ باليستي من لبنان باتجاه تل أبيب، وموجة غارات إسرائيلية جديدة توسعت لتصل إلى قضاء كسروان بجبل لبنان.. التفاصيل على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/kcPd3ZyxG4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 25, 2024

قتلى وجرحى

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة غارات على بلدات المعيصرة بقضاء كسروان بجبل لبنان، وعين قانا، وجون في الشوف وبنت جبيل جنوبي لبنان.

يشار إلى أنه منذ صباح الاثنين الماضي، تشن إسرائيل غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، أدت حتى الآن إلى سقوط 558 قتيلا و1835 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية ومناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها متسببة في وقوع خسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.