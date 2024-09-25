إحباط لبناني من بايدن وعدد النازحين "نحو نصف مليون"

أعلن وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب أنّ عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يقترب من نصف مليون، معربا عن خيبة أمله من تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بو حبيب في فعالية نظّمتها أمس الثلاثاء مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، وأضاف "الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون".

وعبر بوحبيب عن خيبة أمله إزاء تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المواجهة المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.

وقال الوزير اللبناني عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.

وأضاف بوحبيب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يأمل في الاجتماع بمسؤولين أميركيين خلال اليومين المقبلين.

وسعى بايدن في كلمته إلى تهدئة التوتر، وقال إن الحرب الشاملة ليست في مصلحة أي طرف. وأبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا.

وأشار بوحبيب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى بجدية إلى نهاية للقتال عبر التفاوض، وتهدف بدلا من ذلك إلى الفوز في ساحة المعركة.

وتشن إسرائيل منذ صباح الاثنين غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان في أكبر موجة تصعيد في المواجهة المستمرة مع حزب الله منذ نحو عام، وأدت تلك الغارات حتى اليوم إلى 558 قتيلا و1835 جريحا وعشرات آلاف النازحين.

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية وعدة مناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها، ما أدى لخسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.