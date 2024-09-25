أضرار كبيرة بسفينة أميركية تدعم حاملة طائرات قبالة سواحل عُمان

تعرضت سفينة "يو إس إن إس بيغ هورن" التي تزود مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بالوقود لأضرار كبيرة بعد أن جنحت يوم الاثنين الماضي قبالة سواحل عُمان.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الأضرار التي لحقت بالسفينة "يو إس إن إس بيغ هورن" كانت كبيرة بما يكفي للتسبب في غمر السفينة جزئيا.

وأضافت أنه تم اصطحابها بواسطة زوارق القطر إلى الميناء لإجراء تقييم كامل لحالتها.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات، أو وجود تسرب للوقود من بيغ هورن.

وتأتي الأضرار التي لحقت بالسفينة "يو إس إن إس بيغ هورن"، بعد أن زوّدت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بالوقود، وبقيت في المنطقة وسط تصاعد التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البحرية الأميركية قوله إن سفينة "يو إس إن إس بيغ هورن" تضررت بعد أن أعادت تزويد السفن البحرية العاملة في المنطقة بالوقود والإمداد، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، والعديد من المدمرات الموجهة بالصواريخ.

ولم يذكر المسؤول البحري مكان وقوع الحادث أو نوع الضرر الذي لحق بسفينة التزويد بالوقوع، لكنه أشار إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التكهن بتفاصيل الحادث أو أسبابه.

وبحسب الشبكة الأميركية فقد كانت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تعمل في خليج عُمان وحوله، في محاولة لإرسال رسالة ردع لإيران.

ورغم أن حاملة الطائرات هذه تعمل بالطاقة النووية ولا تحتاج إلى التزود بالوقود، فإن السفن الأخرى في مجموعة الهجوم، والطائرات التي على متن لينكولن، تحتاج إلى الوقود الأحفوري للعمل لفترات انتشار طويلة في الخارج.