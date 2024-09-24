موجة جديدة من غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان وحزب الله يرد بقصف كثيف

بدأ الجيش الإسرائيلي -ظهر اليوم الثلاثاء- تنفيذ سلسلة غارات جديدة على مناطق عديدة في لبنان، مما أدى لسقوط مزيد من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني والممتلكات، في حين كثف حزب الله قصف المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإٍسرائيلي -في بيان- إنه بدأ الآن موجة هجوم جديدة على "أهداف تابعة لحزب الله" في لبنان.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان سابق للجيش باستكمال الموجة الثانية من هجمات اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الجيش سيكثف هجماته على لبنان، وفق ما نقلته عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ختام تقييم أجراه صباح اليوم.

وأضاف "لا ينبغي منح حزب الله فترة راحة، يجب أن نستمر في العمل بكل قوتنا".

وقد نفذت إسرائيل غارة جوية على منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت إنها كانت تهدف لاغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 شهداء و15 مصابا سقطوا في الغارة الإسرائيلية على الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة تمنين التحتا في البقاع شرقي لبنان.

وقال المراسل إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة دبين جنوبي لبنان.

ومنذ أمس الاثنين، تشن إسرائيل غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت حتى الحين لسقوط أزيد من 560 شهيدا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

قصف كثيف

في المقابل، طالبت إسرائيل سكان كريات شمونة بالبقاء قرب الأماكن المحصنة.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من تبقى من سكان كريات شمونة ومحيطها إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أنه تم إطلاق 105 صواريخ على مناطق في شمال إسرائيل عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 65 صاروخا من لبنان خلال الساعة الأخيرة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عشرات الانفجارات دوت في محيط صفد شمالي إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في صفد وبلدات عدة في الجليل الأعلى.