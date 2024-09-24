صدمة تخيم على النصيرات إثر مجزرة إسرائيلية جديدة

أفادت مصادر طبية وميدانية للجزيرة باستشهاد 50 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل الجزيرة إن 11 شخصا استشهدوا، بينهم 4 أطفال، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة منازل في النصيرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل ووقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين 6 شهداء، بينهم 3 سيدات، في القصف الإسرائيلي على المنازل في النصيرات.

وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال عدد من العالقين تحت الأنقاض.

وفي حدث آخر، قصفت طائرة إسرائيلية سيارة مدنية شمال شرق المخيم، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وفق مسعفين.

وأظهرت مقاطع الفيديو عددا من الفلسطينيين على الأرض مضرجين بدمائهم، في وقت هرع فيه المواطنون للبحث عن ذويهم في الشوارع، وسط حالة من الصدمة والخوف.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف شقته السكنية شمال غرب قطاع غزة.

وتابع "باستشهاده يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 85 من رجال العمل الإنساني".

وعلى الصعيد نفسه، قال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية شمال غرب مخيم النصيرات، وسط تحليق مكثف لمسيرات من نوع كواد كابتر تطلق الرصاص على جميع من يتحرك بالمنطقة.

نسف المباني

وفي بيت لاهيا، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع تحت غطاء ناري كثيف.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار والقذائف المدفعية باتجاه بلدة بيت لاهيا، وجرفت مساحات واسعة من أراضي البلدة.

ووسع الجيش الإسرائيلي من عمليات نسف المباني السكنية في أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى جنوب شرق وجنوب غرب مدينة غزة، حسب مصادر محلية وشهود عيان.

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية تعود لعائلة أحمد في حي التوام شمال غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة -اليوم الثلاثاء- ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و467 شهيدا، إلى جانب أكثر من 95 ألفا و921 جريحا.