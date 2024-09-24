انفجار بضاحية بيروت الجنوبية وإسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز

نفذت إسرائيل غارة جوية على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت إنها استهدفت اغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني.

وأفاد مراسل الجزيرة بحصول انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت وانهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يؤكد تنفيذ محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت، والنتائج لم تتضح بعد".

وأوضحت أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز "إف 35".

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن هدف الهجوم في بيروت هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مقتل شخص واحد على الأقل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت "المستهدف في بيروت مخرب كبير، لكنه ليس من الأسماء المعروفة".

ومنذ أمس الاثنين تشن إسرائيل غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت حتى الحين إلى مقتل 558 شخصا.

في المقابل، واصل حزب الله قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية، ولم تتضح بعد طبيعة الخسائر في الجانب الإسرائيلي.