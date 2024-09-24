القسام: اغتيال القائد الميداني حسين النادر في لبنان

نعت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس القائد الميداني حسين النادر الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على لبنان.

وقالت الكتائب في بيان إنها "تزف القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر "أبو صالح" من جديدة مرجعيون – جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا ضمن معركة طوفان الأقصى، أمس الاثنين إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق".

وأكدت كتائب القسام في بيانها إصرارها على "مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير وكنس الاحتلال".

https://x.com/FimedAr/status/1838324282138513463

وقالت كتائب عز الدين القسام في وقت سابق إنها أطلقت من الأراضي اللبنانية أمس الاثنين 40 صاروخا على مواقع في شمال إسرائيل.

يأتي ذلك وسط استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، والتي أدت منذ صباح أمس لسقوط نحو 500 شهيد و1645 جريحا.

وقالت القسام في بيان مقتضب "قصفنا الكرمل وسجن الدامون ونيشر بـ40 صاروخا من الأراضي اللبنانية".

وسبق للقسام أن أطلقت دفعات صاروخية من جنوب لبنان على المستوطنات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، بثت القسام مشاهد لرشقات صاروخية تتهاطل على أهداف إسرائيلية.

وقالت حركة حماس، أمس الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية "عدوان همجي". وجاء في بيان للحركة "هذا العدوان الهمجي الواسع، هو جريمة حرب".

وأضافت "نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي".

وطالبت حماس محكمة الجنايات الدولية "باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب".

كما حمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأميركي المفتوح، وفق البيان.