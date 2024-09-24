سي إن إن: تعرّض سفينة أميركية لأضرار أثناء عملها بالشرق الأوسط

أُصيبت سفينة تزويد وقود تابعة للبحرية الأميركية بأضرار أثناء عملها بمنطقة الشرق الأوسط، في حادث لا يزال قيد التحقيق، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البحرية.

ووفقا للمسؤول، فقد تضررت السفينة "يو إس إن إس بيغ هورن" بعد أن أعادت تزويد السفن البحرية العاملة في المنطقة بالوقود والإمداد، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، والعديد من المدمرات الموجهة بالصواريخ.

ولم يذكر المسؤول البحري مكان وقوع الحادث أو نوع الضرر الذي لحق بسفينة التزويد بالوقوع، لكنه أشار إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التكهن بتفاصيل الحادث أو أسبابه.

وبحسب الشبكة الأميركية فقد كانت مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تعمل في خليج عُمان وحوله، في محاولة لإرسال رسالة ردع لإيران.

ورغم أن حاملة الطائرات هذه تعمل بالطاقة النووية ولا تحتاج إلى التزود بالوقود، فإن السفن الأخرى في مجموعة الهجوم، والطائرات التي على متن لينكولن، تحتاج إلى الوقود الأحفوري للعمل لفترات انتشار طويلة في الخارج.