بوريل يدين إغلاق مكتب الجزيرة برام الله

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، معتبرا أنه خبر سيئ للغاية ويجب إدانته.

وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل للصحفيين إن الجزيرة تقدم خدمة ثمينة ولا توجد صحافة تنقل ما يحدث في غزة عدا الجزيرة التي دفعت ثمنا كبيرا بمقتل صحفييها.

وأضاف بوريل أن إسرائيل فرضت في غزة أطول تعتيم إعلامي في تاريخ الحروب، وفق تعبيره.

وتوالت الإدانات وعلى أعلى المستويات من دول ومسؤولين ومنظمات حقوقية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية فجر الأحد الماضي.

اقتحام مسلح

وكانت قوة مدججة بالسلاح من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما دون توضيح الأسباب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أمني أن الجنود الإسرائيليين استخدموا متفجرات لاقتحام مدخل المبنى، وأكد المصدر معاينة أضرار واسعة خارج وداخل المبنى.

وصادرت القوات المقتحمة كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ومنعت طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من العمل وأوقفت البث.

ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها.

وجاءت المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة.

ونددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.