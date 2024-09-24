شركات طيران عربية وعالمية تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل

دفع الخوف بعد اتساع رقعة الصراع في المنطقة شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، وخاصة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في أعنف قصف جوي على الإطلاق على خلفية الحرب في غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس غارات عنيفة على لبنان خلفت 492 قتيلا و1645جريحا.

وفي ما يأتي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية -اليوم الثلاثاء- أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت، الثلاثاء، إلى حين استقرار الأوضاع في لبنان.

الشركات التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية و"بيغاسوس" للطيران رحلاتهما المقررة من إسطنبول إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول.

الخطوط الجوية البولندية

ألغت شركة الطيران الوطنية في بولندا "لوت" جميع رحلاتها إلى إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء، وعلقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

الخطوط الجوية الأميركية

قالت الخطوط الجوية الأميركية إن طائراتها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية مارس/آذار 2025.

دلتا

أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز" تمديد إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول.

لوفتهانزا

أعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الخطوط الجوية لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينجز، إلغاء رحلاتها من طهران وبيروت وتل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

ويز إير

أعلنت شركة "ويز إير" الهنغارية المنخفضة التكلفة إلغاء رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء.

فيرجين أتلانتيك

أعلنت شركة فيرجين أتلانتيك البريطانية أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها اليوم الثلاثاء.

رينييه الأيرلندية

أعلنت شركة رينييه الأيرلندية المنخفضة التكلفة أن طائراتها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.

وفي بداية أغسطس/آب، ألغت رينييه جميع رحلاتها إلى إسرائيل إثر تصاعد الوضع الأمني، بعد اغتيال مسؤولين كبار في حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

الخطوط الجوية الإيطالية

أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية "آي تي إيه" أن طائراتها لن تطير من إسرائيل وإليها هذا الشهر.

إيزي جيت

أعلنت شركة إيزي جيت أنها لن تستأنف رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى أبريل/نيسان 2025.