دعوات دولية وأممية لوقف حرب غزة ولبنان

شدد عدد من قادة دول العالم في كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، من خلال التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار ينهي معاناة سكان قطاع غزة، ومنع التصعيد في جبهة لبنان.

الأمين العام للأمم المتحدة

من ناحيته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سرعة ونطاق القتل في غزة لا مثيل لهما، ودعا إلى حشد الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، كما قال إن "لبنان أضحى على حافة الهاوية"، وأن "الشعبين اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم لا يمكن أن يتحملوا أن تتحول لبنان إلى غزة أخرى".

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

بدوره، حذر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أننا "دخلنا تقريبا في حرب شاملة".

الرئيس الأميركي

من جهته، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مؤكدا أن واشنطن تعمل على التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما أنه يعمل مع قطر ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أنه "آن الأوان لإعادة الرهائن وإنهاء المعاناة في غزة ووقف الحرب هناك".

أمير دولة قطر

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسرائيل إلى وقف حربها على لبنان وغزة. وأكد أن تفجير وسائل الاتصالات اللاسلكية في لبنان دون تحديد هوية أو مكان وجود المستهدفين جريمة كبرى. كما قال "إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو الأشد همجية وشراسة" ووصفه بأنه "إبادة جماعية"، وقال إن عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع "فضيحة كبرى".

الرئيس التركي

من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة برمتها للحرب خدمة لمصالحها، معتبرا أن "الأسرة الدولية أعطت أبشع الصور عن نفسها إزاء ما يحدث في فلسطين وهو ما يؤشر على حالة الانهيار التي يعيشها العالم"، على حد وصفه، ودعا أردوغان "الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الاعتراف بها وأن تقف إلى جانب الحق".

الرئيس الإيراني

من جانبه، دان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عجز الأمم المتحدة "غير المبرر ولا المفهوم" أمام إسرائيل. وقال إن "الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وحزب الله، وهو يقصف النساء والأطفال والمستشفيات".

ملك الأردن

من ناحيته، حذر ملك الأردن، عبدالله الثاني، بأن المنطقة تمر بأخطر مرحلة شهدها العالم، معتبرا أن القانون الدولي امتياز يمنح لبعض الدول وتحرم منه دول أخرى. وشدد على أنه لا مبرر لحجم الفظائع في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا أن إسرائيل قتلت أطفالا وعمال إغاثة أكثر من أي حرب، وقال "حرب غزة يجب أن تنتهي، وضحاياها لا يمكنهم تحمّل الانتظار".

رئيس البرازيل

كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، مشددا على أن الصراع في قطاع غزة يمتد إلى لبنان "على نحو خطير"، ودعا إلى وقف إطلاق النار، وأضاف أن "حق الدفاع تحوّل إلى الانتقام، مما يعوق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ويعرقل وقف إطلاق النار".

إسرائيل

في المقابل، شدد مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون على أن إسرائيل لا ترغب في اجتياح لبنان، وقال "خضنا تجربة في لبنان في الماضي. لسنا راغبين في بدء أي اجتياح بري في أي مكان، ونفضل الحل الدبلوماسي" على حد قوله.