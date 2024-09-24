حماس للسلطة الفلسطينية: قاوموا معنا وتوقفوا عن السلوكيات المشبوهة

طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية بالتوقف عما سمتها السلوكيات المشبوهة، ودعتها لدفع عناصر الأجهزة الأمنية للانخراط في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بدل ملاحقة المقاومين.

وقالت حماس "ندعو قيادة السلطة لوقف السلوكيات المشبوهة المرفوضة والعمل على دفع الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة".

وأضافت الحركة أن "استمرار أجهزة السلطة بالضفة في ملاحقة المقاومين تساوق كامل مع الاحتلال ومشاركة في العدوان على شعبنا".

وبشكل يومي، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات في مدن الضفة الغربية، مما أدى لسقوط مئات الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات، هو تناغم مع الاحتلال.

ودعت حماس قيادة السلطة إلى وقف "تغول الأجهزة الأمنية" على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى دعم جهود تحقيق الوحدة.