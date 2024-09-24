حزب الله يحذر أهالي البقاع من منشورات إسرائيلية تخترق الهواتف

حذر حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء سكان سهل البقاع شرقي لبنان من منشورات تُسقطها إسرائيل تحتوي على رمز تعريفي "الباركود" وصفه بالخطير جدا.

وأشار المكتب الإعلامي لحزب الله في تحذيره من مسح هذ الباركود بالهاتف بسبب "سحب جميع المعلومات" من أي جهاز يقوم بهذه العملية.

ولم يشير المكتب إلى ما إذا كانت هذه المنشورات تحمل أي شيء آخر.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأمس الاثنين، تلقى لبنانيون رسائل تحذير إسرائيلية عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بإخلاء أماكنهم فورا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي".

وأوضحت الوكالة أن الرسائل تطلب منهم إخلاء أماكنهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو.

وبعد هذه الرسائل بساعات شنت إسرائيل غارات مكثفة على مناطق مختلفة في لبنان أدت إلى مقتل 558 شخصا أمس الاثنين.

في المقابل، استهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ "فادي 1″ و"فادي 2″.