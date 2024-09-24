ترامب: الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة

قال المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن العالم قد يكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة، محذرا من انفجار الشرق الأوسط، ومتهما واشنطن بالعجز عن معالجة الأزمات.

يأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي في غزة ولبنان، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إن "الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة، والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل".

ويخشى كثيرون، في حال فوز الرئيس الجمهوري السابق، من تحول انعزالي وحمائي عنيف لأول قوة عظمى في العالم.

لذلك، خلال الأسابيع المتبقية من رئاسته، يريد جو بايدن، كما يقول أحد مستشاريه، التأكد من أن المبادرات التي تم إطلاقها في عهده، خصوصا دوليا، "لا عودة عنها".

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، "عندما وصل إلى السلطة قبل نحو 4 سنوات وعد بإعادة فرض سلطة أميركا على الساحة الدولية".

وأضافت أنه منذ ذلك الحين، أعاد إطلاق تحالفات الولايات المتحدة في آسيا، وقاد الرد الدولي على غزو أوكرانيا، وعزز حلف شمال الأطلسي، واستثمر بقوة في محاولة للوقوف بوجه الصين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة (سي.إن.إن) بالتعاون مع (إس.إس.أر.إس) -نُشر اليوم الثلاثاء- أن ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس لا يزالان شبه متعادلين بين الناخبين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الاستطلاع أيضا الذي أجري في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر/أيلول الجاري أظهر حصول هاريس على 48% وترامب على 47%، قبل 6 أسابيع من انتهاء الحملة الانتخابية.

وشمل الاستطلاع 2074 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3 نقاط مئوية.