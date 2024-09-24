الدبلوماسية الأميركية تصل لـ"طريق مسدود" أمام التصعيد في لبنان

رغم جهودها المكثفة التي تبذلها منذ حوالي عام، تبدو الدبلوماسية الأميركية عاجزة عن التأثير على حليفها الإسرائيلي الذي لا يزال يتجاهل الدعوات لوقف التصعيد في لبنان، رغم من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن "العمل على خفض التصعيد".

ويبدو أن الأحداث تتسارع من دون أن تتمكن الولايات المتحدة من فعل الكثير، إذ فشلت في اللجوء إلى وسائل الضغط الرئيسية على إسرائيل، وهي تسليم الأسلحة.

ورفض بايدن حتى الآن استخدام هذه الورقة باستثناء تعليق تسليم قنابل في مايو/أيار الماضي، ومن المرجح ألا يغيّر إستراتيجيته مع اقتراب الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرى قلة من المراقبين أن الإدارة الأميركية مستعدة لاتخاذ إجراءات جذرية، على سبيل المثال بشأن الأسلحة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

"لم نكن نعرف"

وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة إرسال "عدد صغير" من الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط ردا على تصاعد التوترات الإقليمية لا سيما في لبنان، في حين ادعت أنها لم تكن على علم بالخطط الإسرائيلية للتصعيد.

ونشرت واشنطن أيضا سفنا عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي تهدف إلى حماية إسرائيل والقوات الأميركية هناك.

وللمفارقة، فإن تفجيرات أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر حزب الله الأسبوع الماضي، وقعت في أوج زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة حيث كان يحاول إعادة إطلاق المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه لم يكن على علم مسبق بما تنويه إسرائيل.

استياء من نتنياهو

وفي واشنطن، لا يخفي مسؤولون أميركيون استياءهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يفعل كل ما يريده محاولا الحفاظ على استمراريته السياسية.

وقال مدير البرامج في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا إن الدبلوماسية الأميركية راهنت بكل شيء، من دون جدوى، على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهو السبيل الوحيد بالنسبة إليها لتحقيق الحل في شمال إسرائيل.

لكن يبدو أن "هذا الأمر وصل إلى طريق مسدود، والجهود المبذولة للفصل بين الاثنين، التوصل إلى اتفاق بين حزب الله وإسرائيل في حين تستمر الحرب في غزة، أثبتت أيضا أنها وصلت إلى طريق مسدود"، كما أضاف.

ومع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال حنا "من غير المبالغ فيه القول إن برنامج الأعمال السياسي الأميركي قد يكون أدى دورا في اتخاذ القرار الإسرائيلي بشأن التوقيت الذي تم اختياره لتوسيع نطاق".