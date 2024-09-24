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الجيش الإسرائيلي يحذر اللبنانيين من البقاء في قراهم

Vehicles wait in traffic in the town of Damour, south of the capital Beirut on September 24, 2024, as people flee southern Lebanon. - Israel announced dozens of new air strikes on Hezbollah strongholds in Lebanon on September 24, a day after 492 people, including 35 children, were killed in the deadliest bombardment since a devastating war in 2006. (Photo by Ibrahim AMRO / AFP)
اللبنانيون يواصلون النزوح من جنوب وشرق لبنان نحو الشمال وبيروت (الفرنسية)
24/9/2024

كرر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيره للبنانيين في قرى جنوب وشرق لبنان من البقاء قرب المباني التي يدعي أنها تابعة لحزب الله، مشددا على مواصلة الغارات.

وقال جيش الاحتلال "نحذر سكان القرى اللبنانية من الاقتراب من مبان تابعة لحزب الله أو الدخول إليها".

وطالب الجيش سكان القرى اللبنانية بالإخلاء أو الابتعاد لمسافة كيلومتر عن "البنى التحتية التابعة لحزب الله"، بعد مطالبته بذلك يوم أمس الاثنين عبر رسائل وصلت إلى هواتف اللبنانيين، وأخرى بثت على الراديو بعد اختراق البث الإذاعي اللبناني.

وبدأ الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم موجة جديدة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، قائلا إنها تستهدف مواقع لحزب الله ومنصات صاروخية، في حين أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن معظم ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أمس من المدنيين.

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جيش الاحتلال طالب سكان القرى اللبنانية بالمغادرة (مواقع التواصل)

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي "ارتفع إلى 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، فضلا عن استشهاد أسر بكاملها وإصابة 1835 آخرين".

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن عشرات آلاف اللبنانيين اضطروا للنزوح ومغادرة منازلهم متوجهين نحو العاصمة بيروت أو شمال البلاد، هربا من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قراهم، في حين تشهد الطرقات اللبنانية موجة نزوح مستمرة منذ أمس.

وأمس الاثنين، قررت السلطات اللبنانية فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين جراء القصف الإسرائيلي، كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتح مركزين لإيواء النازحين شمال وجنوب لبنان.

المصدر : الجزيرة

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