الاحتلال يمنع أذان الفجر بالمسجد الإبراهيمي لليوم الثامن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية منعت رفع أذان صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "ندين منع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي، منذ 8 أيام".

وتابعت: "هذا تطور خطير يهدف بشكل واضح إلى إخفاء الشعائر الإسلامية داخل الحرم، ومنعها بشكل كامل مستقبلا".

وحذرت الوزارة من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاك قدسية الحرم الإبراهيمي، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت الاثنين وفدا دبلوماسياً أجنبياً من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

وأردفت: "دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي برقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة".

ومضت بالقول إن هذه الانتهاكات تأتي بشكل متتالٍ وممنهج وتهدف إلى إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي، مما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بما يلزم لإيقافها وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني الخالصة عليه.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994، قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصليا فلسطينيا.​​​​​​​

​​​​​​وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.