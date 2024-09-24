إسرائيل تقتل مئات اللبنانيين وحزب الله يستهدف مطارات وقواعد عسكرية

جددت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة من لبنان بعد يوم من غارات كثيفة أوقعت أكثر من 490 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، في المقابل استهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ "فادي 1″ و"فادي 2″.

وذكر مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت -اليوم الثلاثاء- مدينة بعلبك وبلدات عين بورضاي وبوداي وطاريا ودورس في البقاع شرقي لبنان، إضافة إلى بلدة عيتا الشعب ومدينة صور في الجنوب.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح الاثنين، وقال المتحدث باسمه إن هذا الهجوم يعدّ "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.

وفي شرق البلاد، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة بعلبك بعدد من الغارات كما قصفت بلدة الخضر ومحيط بلدة النبي شيت.

وضربت الغارات أيضا محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

وأعلن مطار بيروت إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.

وفي حصيلة أعلنها مساء الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 1300 هدف تابع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ أكثر من 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء أمس "استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 آخرين"، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح الاثنين.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض -في مؤتمر صحفي- إن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارات إسعاف.

من جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف إسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هجمات حزب الله

في المقابل، قال حزب الله​ في بيانات فجر اليوم إنه قصف 3 مرات متتالية مطار مجيدو العسكري غرب مدينة العفولة شمالي إسرائيل بصواريخ "فادي 1″ و"فادي 2″.

وهذا هو القصف الأول لمطار مجيدو من قبل حزب الله خلال المواجهات الحالية مع إسرائيل المستمرة منذ نحو عام.

وأعلن الحزب قصف مصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا، وقاعدة عاموس التي تُعد القاعدة ‏الرئيسة للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي.

كما استهدف الحزب قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرقي حيفا وهي القاعدة الأكبر في المنطقة الشمالية وواحدة من 3 قواعد جوية رئيسة في إسرائيل، وتحتل موقعا إستراتيجيا بالقرب من خطوط المواجهة الإسرائيلية مع لبنان وسوريا والضفة الغربية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في منطقة الكرايوت بقضاء مدينة حيفا والناصرة، وأكدت استهداف كريات شمونة بنحو 50 صاروخا تسببت باندلاع حرائق في مواقع مختلفة.

وأعلنت تلك المصادر إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي إسرائيل، ووصول 5 مصابين إلى مستشفى هعيمق في العفولة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق 15صاروخا اعتراضيا في مناطق الجليل الأعلى وقضاء حيفا، ورصدت وسائل إعلام انفجارات مدوية في سماء الناصرة والعفولة.

ووفقا لموقع واللا الإسرائيلي، دوّت 377 صفارة إنذار في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وهو الرقم الأعلى منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس، استهدف حزب الله رقعة واسعة من الجولان إلى حيفا وصولا إلى مرج بن عامر.

ودوّت صفارات الإنذار في بلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى وقرب مطار بن غوريون، كما رُصد سقوط صواريخ على مستوطنات بالضفة الغربية.

وفي المجمل، رُصد نحو 210 صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل منذ صباح أمس، وفقا لما نقلته صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إسرائيليا أصيب بجروح إثر سقوط صواريخ في الجليل الأعلى.

كما أعلن الجيش إصابة 5 إسرائيليين بجروح إثر سقوط صاروخ قرب مفرق غولاني بالجليل الأسفل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريح من مقر قيادة العمليات مساء أمس، إن إسرائيل تقوم "بهدم ما بناه حزب الله منذ 20 عاما"، وفق زعمه.

من جهته، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي إطلاق اسم "سهام الشمال" على العملية العسكرية في لبنان.