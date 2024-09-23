17 قتيلا وجريحا في قصف قوات النظام السوري على ريف إدلب

أفاد الدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) بمقتل 4 مدنيين وإصابة 13 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف صاروخي ومدفعي من قوات النظام السوري مساء اليوم الاثنين على بلدة كفريا بريف إدلب شمال غرب البلاد.

ووفق بيان نشره الدفاع المدني السوري على منصاته على مواقع التواصل فإن من بين القتلى رجلا مسنا وامرأة، في حين أن بين الجرحى 6 أطفال و3 نساء منهم حالات حرجة.

ووفق المصدر ذاته، قصفت قوات النظام أيضا مدينة سرمين شرقي إدلب.

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام الذي استهدف بلدة كفريا شمال شرقي #إدلب، اليوم الاثنين 23 أيلول، إلى 13 مصاباً بينهم 6 أطفال و3 نساء ومنهم بحالة حرجة، ومقتل 4 مدنيين بينهم رجل مسن وامرأة. #الخوذ_البيضاء — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 23, 2024

ويوم الجمعة الماضي قُتل شخصان وأُصيب 8 آخرون بجروح، جراء قصف قوات النظام السوري بلدة تفتناز في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

وأكد الدفاع المدني أنه منذ بداية العام الجاري وحتى 15 سبتمبر/أيلول استجابت فرقه لأكثر من 650 هجوما من قوات النظام وروسيا، ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، قُتل على إثرها 54 شخصا، بينهم 15 طفلا و6 نساء، وأُصيب 245 شخصا، بينهم 99 طفلا و29 امرأة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام السوري كثّف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.