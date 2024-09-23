نتنياهو من غرفة العمليات: إسرائيل على أعتاب أيام معقدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات من غرفة العمليات بوزارة الدفاع اليوم الاثنين، إن إسرائيل "على أعتاب أيام معقدة"، وذلك بعد إطلاقها أكبر هجوم جوي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع قائلا "وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله"، كما أكد أن إسرائيل "لا تنتظر التهديد بل تسبقه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو مكث في مقر سلاح الجو بوزارة الدفاع في تل أبيب منذ ساعات الصباح، لمتابعة الهجمات على لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه قصف نحو 1300 هدف تابع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان خلال 24 ساعة.

وخلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 270 قتيلا بينهم 21 طفلا، وأكثر من ألف جريح، وفق ما أعلنته السلطات اللبنانية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريحات من مقر قيادة العمليات، إن الجيش الإسرائيلي يقوم "بهدم ما بناه حزب الله منذ 20 عاما".

ورأى غالانت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "أصبح وحيدا، وخرجت وحدات كاملة من قوة الرضوان من دائرة العمل".

نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الدفاع بتل أبيب: لا ننتظر التهديد بل نسبقه، ونحن على أعتاب أيام معقدة#الأخبار pic.twitter.com/wv1Wp9wPKH — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 23, 2024

هجوم بري محتمل

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش يفكك "قدرات بناها حزب الله على مدار 20 عاما".

وتابع قائلا "نهاجم أهدافا ونقوم بإعداد المراحل المقبلة".

ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي تنفيذ اجتياح بري للبنان، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري.

من جهة أخرى، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "من الآن فصاعدا إسرائيل ستغير قواعد اللعبة".

وردّا على الحملة الإسرائيلية الواسعة، نفذ حزب الله سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 210 صواريخ من لبنان منذ صباح اليوم، وفقا لما أوردته صحيفة هآرتس.