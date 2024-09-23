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مدير "سي آي إيه" السابق: تفجيرات البيجر بلبنان نوع من الإرهاب

An image grab taken from a UGC video posted on social media on September 17, 2024, appears to show an explosion and a man falling to the floor (L) while others take cover at an indoor vegetable market in Beirut, as hundreds of pagers used by Hezbollah members exploded across Lebanon, killing at least nine people and wounding around 2,800 in blasts the Iran-backed militant group blamed on Israel. - The Hezbollah members' paging devices exploded simultaneously on September 17 across the country in what a source close to the Shiite Lebanese militant movement said was an "Israeli breach" of its communications. There was no immediate comment from the Israeli military on the wave of explosions, which came just hours after Israel announced it was broadening the aims of the war sparked by Hamas's October 7 attacks to include its fight against Hezbollah along the country's border with Lebanon. (Photo by ANONYMOUS / AFP) / NO USE AFTER SEPTEMBER 28, 2024 05:42:46 GMT - RESTRICTED TO EDITORIAL USE  MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / UGC / ANONYMOUS » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS  DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [- NO ARCHIVE ]
تفجيرات البيجر بلبنان خلفت عشرات القتلى وآلاف المصابين (الفرنسية)
23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202410:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

وصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيهليون بانيتا، الهجمات الأخيرة باستخدام أجهزة تواصل لاسلكي مفخخة في لبنان بأنها "نوع من الإرهاب".

وقال بانيتا -في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية- إن تلك الهجمات التي خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى "هي نوع من الإرهاب"، مرجحا أن تؤدي إلى مزيد من العمليات الدموية خلال مسار الحرب.

وأضاف "القدرة على وضع متفجرات في أجهزة تكنولوجية منتشرة جدا هذه الأيام ومن ثم تحويلها إلى أداة لحرب إرهاب. فعلا، حرب إرهاب.. هذا أمر جديد".

وأردف "لا أعتقد أن هناك أدنى شك بأن هذا نوع من الإرهاب.. هذا الأمر يتعلق مباشرة بسلسلة التوريد. وعندما يكون هناك إرهاب يمس بسلسلة التوريد، فإن الناس يتساءلون: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟".

وفي سؤال عما إذا كانت هذه الهجمات تثير قلقه، رد بانيتا "أنا قلق حقا. هذا تكتيك له عواقب وخيمة، ونحن لا نعرف حقا ما هي تلك العواقب.. قوى الحرب تسيطر إلى حد كبير على الوضع الآن. لا أدري ما الذي يحدث".

يشار إلى أن تفجير أجهزة التواصل اللاسلكي (بيجر) لعناصر حزب الله اللبناني بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، في الـ17 من سبتمبر/أيلول الجاري، كان قد تسبب في مقتل العشرات، وجرح الآلاف، بينهم مدنيون.

وذكرت مصادر أمنية للجزيرة أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير استوردت قبل 5 أشهر وفُخّخت، مشيرة إلى أن زنة العبوة التي فُجّرت لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الاتصال المستهدفة كانت ضمن شحنة تلقاها حزب الله في الفترة الأخيرة.

المصدر : الصحافة الأميركية

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