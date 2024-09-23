لواء إسرائيلي متقاعد: قد نضطر إلى التوغل البري في لبنان

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن الضربة الإسرائيلية في لبنان قوية والخطوات المقبلة ستُحدد بناء على التطورات الميدانية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قد قال، ردا على سؤال للصحفيين عن احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان، إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال إلى منازلهم بأمان.

وفي وقت سابق أمس الأحد أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بوجود خطة لتوغل بري في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديد الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات ضد حزب الله، وسط استمرار الضربات المتبادلة عبر الحدود بين الجانبين.

ونقلت صحيفة الإيكونوميست البريطانية عن المصادر العسكرية أن إسرائيل تخطط لهجوم بري يشمل الاستيلاء على مناطق من بضعة أميال في عمق أراضي لبنان.

وبالتزامن، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر اليوم الاثنين لمناقشة التصعيد المتزايد.

وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأنه من المتوقع أن يوسّع حزب الله نطاق إطلاق النار.

استمرار المواجهات

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين أن من المحتمل استمرار المواجهات أياما وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.

وفجر أمس الأحد، قصف حزب الله بصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2″ مواقع عسكرية في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بداية المواجهات، وأسفر القصف عن إصابة إسرائيليين وأضرار مادية كبيرة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الحزب إن هذا القصف هو رد أولي على تفجير أجهزة الاتصال، الذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى من عناصره والمدنيين في مناطق عدة بلبنان واتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تلك التفجيرات.

بالمقابل، قصف الجيش الإسرائيلي 16 بلدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا على طرفي الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.