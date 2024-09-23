للمرة الثانية.. حزب الله يقصف مجمع صناعات عسكرية بحيفا

قصف حزب الله اليوم الاثنين بالصواريخ مجمعا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال)، وذلك للمرة الثانية منذ بدء المواجهات الراهنة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أعنف وأوسع هجوم إسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول قُتل اليوم 50 شخصا في لبنان وأصيب أكثر من 300 -بينهم أطفال ونساء ومسعفون- جراء أكثر من 300 غارة جوية، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره أطلقوا عشرات الصواريخ على مجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا.

كما استهدفت الصواريخ المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد (شمال).

ويأتي هذا القصف دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع (شرق).

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان على مدينة صفد ومنطقة الجليل الأسفل.

واليوم الاثنين، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية (خاصة) بإصابة 5 مستوطنين بجروح طفيفة جراء شظايا صواريخ أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

ويعد قصف مواقع عسكرية في حيفا اليوم هو الثاني من نوعه منذ بدء المواجهات، إذ استهدفها حزب الله أمس الأحد بصواريخ "فادي1″ و"فادي 2".

ووفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين، تعد تل أبيب على ما يبدو لهجوم عسكري واسع على لبنان اليوم، ولا تستبعد أن يرد عليه حزب الله بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين.