فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

قالت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء غولاني الإسرائيلي "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بطائرات مسيرة.

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

وأضافت الجماعة -في بيان لها- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قالت في وقت متأخر أمس الأحد إنها نفذت هجوما بالطيران المسير على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، مؤكدة أنه الهجوم الخامس في يوم واحد وأنها ستواصل هجماتها "بوتيرة متصاعدة".

وفي بيانين منفصلين بشأن الهجوم على هدف في غور الأردن، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق ورصدها وهي تعبر من سوريا إلى إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تضامن مع غزة

يشار إلى أن فصائل شيعية مسلحة في العراق توعدت بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأشهر الأخيرة، أعلن فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق" شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف في إسرائيل.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.