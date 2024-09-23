عودة الحركة التجارية بمعبر الكرامة بعد إغلاقه أسبوعين

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجي، بعد إغلاق استمر أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن "إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبره".

وأكد أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات ترمي للإسهام في استمرار الحركة التجارية على المعبر، المعروف أيضا بمعبر اللنبي والواقع بين الأردن والضفة الغربية.

وأُغلق المعبر في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري بعد مقتل 3 عناصر من الأمن الإسرائيلي برصاص مواطن أردني، وأعلن الجيش الإسرائيلي المعبر منطقة عسكرية مغلقة فور وقوع الحادث.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطن الأردني الذي نفذ العملية، مما أدى لاستشهاده، وقد سلمت سلطات الاحتلال جثمانه للأردن يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

والساحة التجارية لمعبر اللنبي مخصصة للشاحنات المحملة بالبضائع أو تلك التي أفرغت حمولتها، حيث يصطف السائقون لترتيب أوراق ومعاملات خروجهم من الأردن أو عودتهم للمملكة مع موظفي المعابر الإسرائيلية.