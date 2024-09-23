فرع القسام بلبنان: قصفنا إسرائيل بـ40 صاروخا

قالت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس إنها أطلقت من الأراضي اللبنانية 40 صاروخا على مواقع في شمال إسرائيل.

يأتي ذلك وسط استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، والتي أدت حتى الحين لسقوط أزيد من 350 شهيدا و1200 جريح.

وقالت القسام في بيان مقتضب "قصفنا الكرمل وسجن الدامون ونيشر بـ40 صاروخا من الأراضي اللبنانية".

وسبق للقسام أن أطلقت دفعات صاروخية من جنوب لبنان على المستوطنات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، بثت القسام مشاهد لرشقات صاروخية تتهاطل على أهداف إسرائيلية.

واليوم الاثنين، قالت حركة حماس، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية "عدوان همجي". وجاء في بيان للحركة "هذا العدوان الهمجي الواسع، هو جريمة حرب".

وأضافت "نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي".

وطالبت حماس محكمة الجنايات الدولية "باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب".

كما حمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأميركي المفتوح، وفق البيان.