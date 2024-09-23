القسام تعلن استهداف آليات عسكرية في كمين برفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في "كمين محكم" مُعد مسبقا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام -في بيان عبر منصة تلغرام- إن مقاتليها "تمكنوا من إيقاع رتل من الآليات الإسرائيلية في كمين محكم للقوات المتوغلة شرق مدينة رفح".

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع "دي 9" ودبابتين من نوع ميركافا، في أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح، باستخدام قذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي.

ولم يصدر حتى اللحظة تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.

يشار إلى أن إسرائيل بدأت في السادس من مايو/أيار الماضي عملية عسكرية بمدينة رفح، وسيطرت على معبر المدينة الحدودي مع مصر رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت هذه العملية العسكرية في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح.