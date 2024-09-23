مئات القتلى بأعنف قصف إسرائيلي على لبنان وتحضيرات لاجتياح بري

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 356 شخصا وإصابة 1246 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مؤتمر صحفي إن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارات إسعاف.

من جانبه، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تعطيل المدارس والجامعات غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد. وقررت السلطات فتح المؤسسات التعليمية لإيواء النازحين جراء أعنف قصف إسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب وشرق لبنان منذ الصباح، وقال المتحدث باسمه إن هذا الهجوم يعد "ضربة استباقية" بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل.

وفي حصيلة أعلنها مساء الاثنين، قال الجيش إنه هاجم 1300 هدف تابع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ أكثر من 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح من مقر قيادة العمليات مساء اليوم إن إسرائيل تقوم "بهدم ما بناه حزب الله منذ 20 عاما".

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.

وفي شرق البلاد، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة بعلبك بعدد من الغارات كما قصفت بلدة الخضر ومحيط بلدة النبي شيت.

وطالت الغارات أيضا محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

انفجارات في حيفا

وردّ حزب الله بموجات من الهجمات الصاروخية استهدفت رقعة واسعة من الجولان إلى حيفا وصولا إلى مرج بن عامر.

ودوّت صفارات الإنذار في بلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى وقرب مطار بن غوريون، كما رُصد سقوط صواريخ على مستوطنات بالضفة الغربية.

وفي المجمل، تم رصد حوالي 210 صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل منذ صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن انفجارات دوّت في مدينة حيفا وأن صفارات الإنذار انطلقت في الجزء الجنوبي من المدينة.

وانطلقت صفارات الإنذار أيضا في عكا والكرمل والجليل الأوسط عقب إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

تغطية صحفية: اختباء مستوطنين بعد سقوط صــ ــواريخ على "يوكعنام" جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة. pic.twitter.com/7RIqFMymga — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2024

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وأعلن حزب الله أنه قصف بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل في قاعدة عميعاد، كما قصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة زفولون شمال مدينة حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في الجليل الأعلى وقضاء الناصرة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إسرائيليا أصيب بجروح إثر سقوط صواريخ في الجليل الأعلى.

كما أعلن الجيش إصابة 5 إسرائيليين بجروح إثر سقوط صاروخ قرب مفرق غولاني بالجليل الأسفل.

وأعلن مستشفى تسافون في طبريا إخراج عدد من المرضى ونقل آخرين إلى مناطق محصنة أو مستشفيات مختلفة، وذلك في ضوء التوجيهات المحدثة التي أصدرتها قيادة الجبهة الداخلية أمس الأحد.

استعدادات لاجتياح بري

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات من غرفة القيادة الرئيسية بوزارة الدفاع في تل أبيب، قال فيها إن إسرائيل "على أعتاب أيام معقدة".

وتابع قائلا "وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله"، كما أكد أن إسرائيل "لا تنتظر التهديد بل تسبقه"، وفقا لما نقلته القناة الـ12.

في غضون ذلك، نقل موقع "والا" عن قادة كبار بالجيش الإسرائيلي أنهم "جاهزون للشروع في عملية برية في لبنان".

بيد أن شبكة بلومبيرغ نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يركز حاليا على الحملة الجوية وإن الغزو البري ليس وشيكا.

وأضاف المسؤول العسكري أن إسرائيل تسعى لتدمير منصات إطلاق الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله لإضعاف قدراته.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة صادقت "بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء الدولة".

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إسرائيل قررت تمديد إغلاق المجال الجوي المدني من الخضيرة إلى حيفا حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.