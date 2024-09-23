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عاجل | الخارجية الأميركية للجزيرة: عملية إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله التي نفذها الجيش الإسرائيلي مثيرة للقلق

23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202405:42 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر : الجزيرة

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