الأردن يعلن استعادة مواطنين احتجزتهما إسرائيل قبل أسبوعين

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب إطلاق النار الذي وقع في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهما.

وأعلنت الخارجية الأردنية، الثلاثاء الماضي، تسلم جثمان الشهيد ماهر الجازي الحويطات منفذ عملية معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة على الجانب الفلسطيني)، التي قتل فيها 3 إسرائيليين الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة وقتها إنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنَين الأردنيَين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار، وذلك قبل الإعلان عن الإفراج عنهما اليوم.

وشيّعت أعداد كبيرة من الأردنيين -ظهر الثلاثاء الماضي- جثمان الشهيد الجازي منفذ عملية معبر اللنبي، حيث أدت جموع كبيرة صلاة الجنازة عليه وحُمل على الأكتاف ملفوفا بالعلم الأردني ليوارى الثرى في مسقط رأسه بالحسينية في محافظة معان جنوبي المملكة.