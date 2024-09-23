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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: هدف غارة بيروت هو علي كركي الرجل الثالث بحزب الله

23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202407:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)
  • الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار قبل دقائق بشكل موجه على منطقة بيروت
  • هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
  • مراسل الجزيرة: دوي انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية
  • رويترز عن مصدر أمني: غارة إسرائيلية استهدفت القيادي الكبير في حزب الله علي كركي ومصيره غير معروف
  • هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: هدف غارة بيروت هو علي كركي الرجل الثالث بحزب الله ورتبته تعادل شكر وعقيل
المصدر : الجزيرة

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