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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: هدف غارة بيروت هو علي كركي الرجل الثالث بحزب الله
23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202407:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار قبل دقائق بشكل موجه على منطقة بيروت
- هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
- مراسل الجزيرة: دوي انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية
- رويترز عن مصدر أمني: غارة إسرائيلية استهدفت القيادي الكبير في حزب الله علي كركي ومصيره غير معروف
- هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: هدف غارة بيروت هو علي كركي الرجل الثالث بحزب الله ورتبته تعادل شكر وعقيل
المصدر : الجزيرة