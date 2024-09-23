إسرائيل تقصف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف الرجل الثالث بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أنه نفذ غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستهدف بالغارة هو القيادي علي كركي الذي وصفته بالرجل الثالث في حزب الله.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن القوى الأمنية اللبنانية ضربت طوقا حول مكان الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال مصدر طبي للجزيرة إن الغارة أوقعت عددا من الجرحى.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن الغارة استهدفت القيادي الكبير في حزب الله علي كركي، لكن "مصيره غير معروف".

وكذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الغارة استهدفت كركي الذي وصفه بأنه الرجل الثالث في حزب الله، مشيرا إلى أن رتبته تعادل القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما إسرائيل في وقت سابق.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المستهدف بالغارة هو كركي الذي بيّنت أنه قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله.

وجاءت الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية ضمن هجوم جوي واسع تشنه إسرائيل على لبنان منذ صباح اليوم الاثنين، أودى بحياة أكثر من 270 شخصا وخلّف أكثر من ألف جريح، وفقا لما أعلنه وزير الصحة اللبناني.