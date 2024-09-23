البنتاغون: نواصل دعم إسرائيل وأرسلنا قوات للتخطيط والطوارئ

قالت زارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الاثنين إنها تواصل تقديم المساعدات الأمنية لإسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وكشفت عن إرسال قوات للشرق الأوسط مختصة في الطوارئ والتخطيط.

جاء ذلك ردا على اتساع نطاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ومنذ صباح اليوم الاثنين تشن إسرائيل غارات مدمرة على لبنان أدت لسقوط أزيد من 270 شهيدا، فيما قصف حزب الله منشآت عسكرية إسرائيلية.

وقال البنتاغون "نقوم بإرسال عدد قليل من القوات إلى الشرق الأوسط في ضوء التوترات الحالية".

وأضف في بيان أن الإسرائيليين "بعثوا لنا إشارات عن عزمهم شن عمليات في لبنان ولكن بدون توفير تفاصيل".

وقال "نواصل توفير مساعدات أمنية لإسرائيل لتتمكن من الدفاع عن نفسها".

واعتبر ان اندلاع صراع إقليمي أوسع بات أمرا محتملا في ضوء التوترات والتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء في البيان أن واشنطن تواصل التشاور مع إسرائيل وآخرين في المنطقة لتلافي اندلاع نزاع إقليمي أوسع.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن القوات التي أرسلناها" للشرق الأوسط متخصصة في التخطيط للطوارئ بما فيها عمليات الإجلاء".

ونفى البنتاغون ضلوع الجيش الأميركي في التخطيط أو دعم العمليات الإسرائيلية "ولكننا ندعم الدفاع عن إسرائيل".

وقال إنه ينبغي استخدام الدبلوماسية للتعامل مع التوترات وإعادة السكان لجانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.