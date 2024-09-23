صواريخ حزب الله تضرب مستوطنات بالضفة وإسرائيل تعلن حالة الطوارئ

نفذ حزب الله اللبناني سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية، ردا على أعنف هجوم جوي تشنه تل أبيب على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وضربت الصواريخ مواقع في الجولان والجليل وحيفا وعكا، كما سقط بعضها في مستوطنات إسرائيلية غرب سلفيت وشرق قلقيلية وجنوب نابلس في الضفة الغربية، وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتعال النيران في موقع للجيش الإسرائيلي قرب سلفيت، كما بثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنات ومحيطها شمال غربي الضفة الغربية.

صفارات الإنذار تدوي في منطقة هشارون في تل أبيب الكبرى بعد إطلاق صواريخ من جنوبي #لبنان#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/imMkyuuYeQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 23, 2024

دائرة استهداف واسعة

وأطلقت إسرائيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة تشمل ما يُعرف بتل أبيب الكبرى ومواقع قريبة من مطار بن غوريون، وكذلك في مرج بن عامر والضفة الغربية.

وأعلن حزب الله في سلسلة من البيانات منذ صباح اليوم أنه قصف بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات دافيد ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل بمنطقة زفولون شمال مدينة حيفا.

كما أعلن استهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. لحظة سقوط صــ ـــواريخ على مستوطنات ومحيطها في شرق قلقيلية وغرب سلفيت بالضفة الغربية. pic.twitter.com/ZP6xytb2HM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2024

صواريخ بعيدة المدى

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن حزب الله أطلق صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بإصابة عدد من الإسرائيليين بجروح جراء سقوط صواريخ في الجليل، كما أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية أن 4 من طواقمها تعمل على إخماد حرائق اندلعت جراء سقوط صواريخ في بلدة نطوفه بالجليل الأسفل.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 210 صواريخ من لبنان منذ صباح اليوم، وفقا لما أوردته صحيفة هآرتس.

إسرائيل تعلن الطوارئ

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ للتعامل مع هذه المستجدات، بحيث تدخل حيز التنفيذ فورا، ولمدة أسبوع حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة صادقت "بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء الدولة".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إسرائيل قررت تمديد إغلاق المجال الجوي المدني من الخضيرة إلى حيفا حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

كما نقل موقع واللا عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تمديد تعليمات الجبهة الداخلية من حيفا إلى الشمال حتى الأربعاء المقبل.