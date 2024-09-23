شركات طيران تعلق رحلاتها للمنطقة مع تصاعد التوتر

دفع الخوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات أجهزة اتصالات في أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، مما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3250 جريحا، إلى جانب غارة جوية استهدفت يوم الجمعة الماضي الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 قتيلا -بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل– و68 جريحا.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

إير بالتيك

قالت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا عبر البريد الإلكتروني في 16 سبتمبر/أيلول الجاري إنها بدأت في استئناف رحلاتها الجوية بين ريجا وتل أبيب من الـ17 من الشهر نفسه.

"إير فرانس" و"كيه إل إم"

قالت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في 17 سبتمبر/أيلول الجاري إنها علقت رحلاتها الجوي إلى بيروت وتل أبيب حتى الـ19 من الشهر نفسه.

وأظهرت معلومات حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني يوم 23 سبتمبر/أيلول أن رحلات بيروت ملغاة حتى الـ24 من الشهر نفسه، في حين استؤنفت رحلات تل أبيب.

ولم ترد "إير فرانس" بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

وألغت "كيه إل إم" الهولندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار المقبل، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إير إنديا

علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

كاثي باسيفيك

ألغت الشركة -ومقرها في هونغ كونغ- جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025.

دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأميركية إنها ستوقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إيزي جت

قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

"آي إيه جي"

قالت شركة فيولينغ الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لـ"آي إيه جي" في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون الثاني 2025.

وأضافت الشركة أن الرحلات إلى عمّان ألغيت حتى إشعار آخر.

لوت

قالت شركة الطيران البولندية في تعليق عبر البريد الإلكتروني في 20 سبتمبر/أيلول الجاري إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر، وإن رحلاتها إلى تل أبيب تعمل الآن بصورة منتظمة.

مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وكذلك طهران حتى 24 سبتمبر/أيلول الجاري، في حين سيتم تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رايان إير

ألغت رايان إير (أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا) رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب "قيود تشغيلية".

زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

صن إكسبرس

علقت شركة صن إكسبرس -وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا- رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران -ومقرها شيكاغو- رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

تنبيهات وتوقعات

وفي وقت سابق، نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني اعتبارا من 8 أغسطس/آب حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".