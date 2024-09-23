شاهد.. غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع

مئات الغارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدن وقرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع أسفرت عن مقتل العشرات وجرح أكثر من ألف.

ووسّع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان واستهدف مناطق في جنوب لبنان والبقاع (شرق) لأول مرة منذ بداية ما يسميه حزب الله "جبهة الإسناد" لغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي بعد يوم من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قصفه 1100 موقع في لبنان، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط "274 شهيدا و1024 جريحا".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش "يفكك قدرات لحزب الله بناها على مدار 20 عاما، ونهاجم أهدافا ونعد كل الجهود التي تهدف لخلق الظروف لإعادة السكان إلى منازلهم".