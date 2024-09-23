عبر الخريطة.. تفاصيل التصعيد الإسرائيلي على لبنان وردود حزب الله

سلّطت الخريطة التفاعلية، التي بثتها قناة الجزيرة، الضوء على أبرز المستجدات بشأن التصعيد الذي شهدته المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن مقتل 274 شخصا وإصابة 1024 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ صباح اليوم الاثنين، فيما دوّت في المقابل انفجارات في مدينة حيفا، وانطلقت صفارات الإنذار في الجزء الجنوبي من المدينة.

وتناولت الخريطة التفاعلية، التي عرضها الزميل محمود الكن، المناطق الرئيسية التي استهدفها حزب الله في هجماته، وهي الجليل الأعلى والأسفل، ومنطقة الكرمل، وهو ما أكدته الإنذارات الصادرة عن جيش الاحتلال والجبهة الداخلية الإسرائيلية.

كما أشار الكن إلى أن حزب الله استهدف مناطق في حيفا وجنوب شرقها، بما في ذلك مجمع رفائيل للصناعات العسكرية الواقع شمال شرق المدينة.

وحسب الخريطة، فإن عمق الهجمات التي ينفذها حزب الله يصل إلى نحو 45 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية، وقد شملت الأهداف، إضافة إلى ما سبق، قاعدة راماد العسكرية ومناطق في صفد وطبريا، حيث دوت صفارات الإنذار.

وشرح الكن الأهمية التكتيكية لما أعلنه حزب الله من استخدامه صواريخ "فادي 1″ و"فادي 2″، حيث ذكر أنها صواريخ "مساحية وليست نقطية"، تتخذ مسارا قوسيا، وتستهدف مساحة واسعة وليس هدفا محددا بعينه، وهو ما يشكل تحديا لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي تعمل على دراسة المسارات ومحاولة اعتراض الصواريخ.

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ نحو 400 غارة، مع التركيز على مناطق جنوب لبنان، وتحديدا المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وحسب الكن، فقد شوهدت آثار استخدام ذخائر خارقة للتحصينات، بحسب بصمة الانفجارات المرصودة.

ومما يثير الاهتمام ما ذكره جيش الاحتلال بشأن نيته استهداف مناطق في سهل البقاع اللبناني، حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن "بنك الصواريخ البالستية والصواريخ النقطية والموجهة" موجود في هذه المنطقة، وأن استهدافها سيساعد في إبعاد التهديد عن الجبهة الإسرائيلية.

ويشير الكن إلى أن المسافة من مناطق البقاع إلى الحدود الإسرائيلية تتراوح بين 100 و170 كيلومترا، وهذا يعني أن استخدام صواريخ مثل "فادي 1" و"فادي 2″، التي يتراوح مداها بين 80 و100 كيلومتر، يصعب أن يتم من هذه المناطق باتجاه شمال إسرائيل.