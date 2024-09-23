انتقاد أميركي أوروبي لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة برام الله

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إن إغلاق الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله مثير للقلق، وعبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين أيضا عن قلقها من الخطوة.

وقد اعتبر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله يتعارض مع دعم الولايات المتحدة لحرية الصحافة.

وقال "سنجمع المعلومات بشأن إغلاق الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة برام الله".

أما بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، فقالت إنها تشعر بقلق عميق إزاء إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله من قِبل القوات الإسرائيلية.

وقالت إن "الإعلام الحر والمستقل أمر حيوي للديمقراطية والمساءلة، ويجب ضمان حرية الصحافة في كل مكان، خاصة في سياقات الحرب، حيث يجب حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ولعب دور أساسي في تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الأحد مكتب الجزيرة في رام الله، وأمرت بإغلاقه وصادرت المعدات والوثائق.

وقد نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.