الهند تسجل أول إصابة بجدري القرود سريع الانتشار

أعلنت الهند تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود من السلالة الفرعية (1 بي) سريعة الانتشار، مبينة أنها لمسافر قادم من دولة الإمارات.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة -الاثنين- تسجيل أول إصابة بهذه السلالة الجديدة بعد أنباء عن رصدها في منطقة مالابورام بولاية كيرالا جنوبي الهند الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات في ولاية كيرالا الأسبوع الماضي إن المريض عمره 38 عاما وهو قادم من الإمارات ونُقل إلى مستشفى حكومي في المنطقة.

وقال الطبيب المسؤول عن الوضع الصحي بمنطقة مالابورام في الولاية لوكالة رويترز -الاثنين- إنه يجري حاليا تتبع المخالطين للمريض في المنازل وعددهم 29 تقريبا من أصدقائه وأفراد عائلته إلى جانب 37 كانوا على متن الرحلة.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن أعراض الإصابة بجدري القرود لم تظهر على أيّ منهم حتى الآن.