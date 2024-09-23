الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بدعوى طعن جندي بالخليل

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شخص يعمل في قاعدة بيت جبرين العسكرية الإسرائيلية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، إثر محاولته طعن جندي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المهاجم "تم تحييده" بعد أن حاول سرقة سلاح جندي إسرائيلي.

ولم توضح قوات الاحتلال إذا كان الشخص الذي أطلقت عليه النار بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن قد استشهد.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشتبها به حاول مهاجمة جندي في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل اليوم الاثنين وتم تحييده بإطلاق نار.

وأضافت "وفق متحدث الجيش الإسرائيلي، ورد بلاغ عن محاولة هجوم مشتبه به في منطقة بيت جبرين، والتفاصيل قيد التحقيق".

وتابعت "على ما يبدو، فإن المهاجم عامل من المواطنين العرب (داخل إسرائيل) كان يعمل في القاعدة وبدأ بمهاجمة أحد الجنود، فأطلق جندي آخر النار عليه.. والمشتبه به في حالة حرجة".

ولم تتوفر معلومات بشأن هوية المواطن الفلسطيني.

مواجهات وتصعيد

كذلك اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الريحية جنوبي الخليل.

واعتقل جيش الاحتلال مواطنًا بعد دهم منزله بينما انتشر الجنود المشاة في عدد من شوارع القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أميركي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

​​​​​​وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.