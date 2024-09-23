اقتحامات ومواجهات بمخيم بلاطة والاحتلال يعتقل العشرات بأنحاء الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 60 مواطنا خلال حملة دهم واسعة في بلدة حارس غربي مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدرسة قرية حارس في محافظة سلفيت واحتجز طلبة ومعلمين فيها لا يُعلم عددهم، وفق شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن الاقتحام أعاق العملية التعليمية في المدرسة.

وذكرت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدات دورا والريحية ومخيم الفوار جنوبي الخليل، وبلدتي بيت لقيا وإمرين في قضاء رام الله.

اشتباكات

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال داخل مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية داخل المخيم.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية الريحية جنوبي الخليل.

واعتقل جيش الاحتلال مواطنا بعد دهم منزله، في حين انتشر الجنود المشاة في عدد من شوارع القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المدمع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوبي مدينة دورا وبلدة خلة المي بشرق يطا جنوبي الخليل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة، وداهمت منطقة عين الهوية وأجرت عمليات بحث وتمشيط واسعة.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال في مدينة طوباس، وأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عربونة شرقي جنين.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة وتبعتها تعزيزات عسكرية حاصرت منزلا لاعتقال أحد المطلوبين.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت امرين شمال غرب نابلس pic.twitter.com/iCcPKEwevf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 22, 2024

هجمات المستوطنين

من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون منطقة خلايل اللوز وخلة النحلة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية وألحقوا أضرارا بمزارع الفلسطينيين.

كما رفع مستوطنون أعلاما إسرائيلية في شوارع حيي جابر والسلايمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وذلك تمهيدا للاحتفال بالأعياد اليهودية.

ويغلق المستوطنون الحيّين إضافة إلى تل ارميدة والمسجد الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع أعيادهم.

كما يمنعون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان المنطقة الجنوبية في الخليل من الوصول إلى منازلهم أو مغادرتها، ويفرضون عليهم إجراءات مشددة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، وذلك من خلال حملات التوغل والاعتقالات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 683 فلسطينيا حتى اللحظة.