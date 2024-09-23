ازدحام خانق بشوارع صيدا بسبب موجة النزوح من الجنوب

تشهد الشوارع الرئيسية في مدينة صيدا والطرق المؤدية إليها ازدحاما خانقا بسبب تطورات الحرب والقصف الإسرائيلي العنيف على بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الازدحام الشديد يأتي بعد تقليص مدارس وجامعات المدينة ساعات التدريس ودعوة الأهالي لاصطحاب أبنائهم بسبب اشتداد القصف الإسرائيلي على مناطق بشرق وجنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن المدخل الجنوبي للمدينة يشهد زحمة سير باتجاه المدينة بسبب حركة النزوح من عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقالت وسائل إعلام إن لبنان يشهد حركة نزوح لمئات اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد باتجاه صيدا بعد الغارات الإسرائيلية التي تعد الأعنف منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "100 شخص استشهدوا وأصيب أكثر من 400" جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي بعث رسائل نصية وأجرى اتصالات هاتفية مع السكان في جنوب لبنان تطلب منهم الابتعاد عن مواقع أسلحة حزب الله.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة أوجيرو للاتصالات أن لبنان تلقى نحو 80 ألف محاولة اتصال يشتبه في أنها إسرائيلية تطلب من الناس الإخلاء.