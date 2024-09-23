إصابات بمواجهات مع الاحتلال بعدد من مدن الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت اقتحاماتها للمدن والبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ حملات دهم واعتقال وترويع للمواطنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية عربونة شرق جنين حيث جابت شوارعها واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وعدد من المواطنين في القرية.

وقبلها أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة وتبعتها تعزيزات عسكرية حاصرت منزلا لاعتقال أحد المطلوبين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال محاولة اعتقال المطلوب وقد انسحبت قوات الجيش من البلدة ومدينة نابلس بعد فشلها في اعتقاله.

بلاطة مجددا

وأصيب شاب فلسطيني، مساء الأحد، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة بالرصاص الحي في البطن لشاب (22 عاما) خلال مواجهات في مخيم بلاطة بمدينة نابلس".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت، وانتشار في عدد من حارات المخيم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومين أطلقوا الرصاص باتجاه قوات الاحتلال، كما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية داخل المخيم.

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وتُسمع أصوات إطلاق نار واشتباكات وأصوات عمليات تفجير.

وهذه المرة العاشرة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مخيم بلاطة خلال الأيام الماضية.

🚨 #متابعة | استمرار الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق #نابلس. pic.twitter.com/gPsFQsKumi — فلسطين أون لايـن (@F24online) September 22, 2024

اقتحامات متواصلة

واندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية الريحية جنوب الخليل. واقتحم عدد كبير من الجنود القرية ودهموا منازل وحطّموا عددا من المركبات.

واعتقل جيش الاحتلال مواطنًا بعد دهم منزله فيما انتشر الجنود المشاة في عدد من شوارع القرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المُدمع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوبي الخليل ودهمت عددًا من المنازل واعتقلت مواطنًا قبل أن تنسحب من القرية.

وفي بيت لحم، اقتحم عدد من المستوطنين من مستوطنتين مُقامتين على أراضي الفلسطينيين، منطقتي خلايل اللوز وخلة النحلة جنوب شرقي المدينة وقطعوا عشرات أشجار الزيتون التي تعود للمواطنين.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المُدمع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلفت حتى الآن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة لأكثر من 10 آلاف مفقود.