أردوغان: نتنياهو يحاول نشر الحرب بالمنطقة بكل الوسائل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة لديهم.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية، مساء الأحد.

وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع عن كثب المجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية، والذين يزيد عددهم على 41 ألفا، من النساء والأطفال.

وتابع أن هناك كارثة إنسانية في غزة، وتم تهجير 1.9 مليون شخص، وتدمير 70% من موارد المياه و75% من المخابز في القطاع، كما تعرضت 95% من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية.

وأردف أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 200 ألف منزل جزئيا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر.

وأكد أردوغان أن من أولويات تركيا ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو في نشر الحرب بالمنطقة برمتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب مزيد من المجازر.

وتطرق الرئيس التركي إلى مكافحة الإرهاب قائلا: "كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية من أجل أمن تركيا والمنطقة أيضا".

وأضاف "ندعم سلامة أراضي جيراننا سوريا والعراق، ونكافح بكل تصميم ضد جميع أنواع التهديدات التي تستهدف بلدنا من أراضي هذين البلدين".