23 شهيدا بغزة والقسام تفجّر عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في رفح

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم الأحد، في حين أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وتفجير عبوة بقوة إسرائيلية راجلة في رفح.

وأوضح مراسل الجزيرة تعرض مناطق عدة في القطاع لغارات، واستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بجانب مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة السكة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح المراسل تسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح، إلى جانب تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف مبان سكنية في حي تل السلطان غربي رفح.

ويترافق ذلك مع ما يمر به النازحون في جنوب القطاع من ظروف صعبة في ظل تساقط الأمطار الغزيرة التي غمرت خيامهم المهترئة وأتلفت محتوياتها.

وفاقمت تلك الظروف من الأوضاع الإنسانية لآلاف النازحين الذين يعانون نقصا في الماء والغذاء والأدوية، ناهيك عن المخاطر التي يتعرضون لها يوميا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 11 شهرا.

عمليات القسام

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها شرق رفح جنوبي القطاع استهدفوا في منطقة الشوكة دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ، وجرافةَ "دي-9" (D-9) عسكرية بقذيفة "تاندوم"، إلى جانب استهدافهم قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها.

وكانت القسام أعلنت أمس السبت، الاستيلاء على آلية عسكرية إسرائيلية مفخخة وطائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا يظهر فيه أحد مقاتليها وهو يتفقد الآلية العسكرية، وطائرات مسيّرة استولى عليها مقاتلو القسام، كما نشرت صورا التقطتها المسيّرات.

كما أعلنت كتائب القسام أمس أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح باستهدافهم بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد بعد تحصنهم في منزل شرق حي التنور، وأنها رصدت هبوط طيران مروحي لإجلائهم.