30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران

أسفر انفجار منجم للفحم في شرق إيران عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأحد.

وتحدثت مصادر إيرانية في البداية عن 19 قتيلا و17 مصابا، قبل أن ترفع الحصيلة إلى 30 قتيلا بسبب الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت.

من جانبه، قال التلفزيون الإيراني إن أشخاصا عدة لا يزالون محاصرين في المنجم الواقع بإقليم خراسان الجنوبي.